شرفي: جاهزون للإستفتاء واللجوء إلى الإقتراع عبر الأنترنت مرفوض

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن السلطة جاهزة وقادرة على رفع التحدي بخصوص المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور.

وأكد شرفي، اليوم الاربعاء نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في 1 نوفمبر القادم لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.

كما استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللجوء الى الاقتراع عبر الانترنيت، وأكد أنه “مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما اظهرت التجارب في دول أخرى”.

شرفي اوضح ايضا “أن الإعلان عن تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن تعلمنا التعايش مع الوباء”.

في سياق مغاير كشف شرفي أنه قدم تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائه حول امكانات السلطة والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه.