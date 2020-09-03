شرفي حول مشروع تعديل الدستور: تفكير رئيس الجمهورية هو نفسه تفكير الحراك الشعبي

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن الدسترة أمر جميل لانها تعطي للسلطة ضمانة الديمومة، لكنها لا بد ان توافق برنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف محمدشرفي خلال لقاء خاص على تلفزيون النهار أن تفكير رئيس الجمهورية هو نفسه تفكير الحراك الشعبي.

وأن المسودة الأولى للدستور لم تقنعنا بأنها تتضمن إلتزامات رئيس الجمهورية، فإقترحنا وثيقة توافقية لجعل الدستور توافقي بين كل الاتجاهات.

وارسلنا مساهمتنا في الدستور الى رئاسة الجمهورية بحكم تجربتنا في الإنتخابات، ما يدعم إستقلالية السلطة، وهذا ما يهم.