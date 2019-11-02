شرفي: “رئاسيات ديسمبر 2019 ستكون أول انتخابات حرة وديمقراطية منذ الاستقلال”

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن رئاسيات ديسمبر 2019 ستكون أول انتخابات حرة وديمقراطية منذ الاستقلال.

وقال في الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، “اليوم يمر 49 يوم منذ ميلاد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ستضمن اول انتخاب حر وديمقراطي منذ الاستقلال”.

وأضاف إن النتائج جاءت لتكذب كل المشككين في قدرة السلطة المستقلة للانتخابات.

وأكد أن ترشح 143 شخصا ليس بالأمر الهين سيما الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف شرفي “المشككون أرادوا إفشال العزائم، لكن لا يمكن افشالها حين يتعلق الأمر بمصير الوطن.

وعن كيفية دراسة ملفات الترشح، أوضح أن 30 مستشارا من المحكمة العليا، أشرف على دراسة ملفات مرشحي رئاسيات ديسمبر2019.

كما أشرف على دراستها، 10 إطارات من مجلس الدولة، 20 أمين ضبط، 40 عضوا من السلطة المستقلة للانتخابات.

وأوضح أن هؤلاء الأعضاء، انهمكوا في العمل، وقدموا أكثر من 16 الف و600 ساعة عمل، لدراسة الاستمارات يدويا، وتفحص الملفات عبر 10 لجان، حيث تتكون كل لجنة من 10 اعضاء.

أما بالنسبة للعمل التقني، بالإعلام الآلي، فقد أشرف على عملية معالجة استمارات الترشح، 170 عون إدراي، و15 مهندس دولة للاعلام الالي، عملوا لمدة 220 ألف ساعة عمل.