شرفي: رئيس الجمهورية هو الذي يمنح الصيغة التنفيذية للدستور الجديد

صرح محمد شرفي بخصوص صدور النتائج الرسمية للإنتخابات حول تعديل الدستور عبر الجريدة الرسمية هو الإعلان الرسمي بمضمون ما قرره الشعب.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي قال شرفي ان صدور النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية ليس له أثر قانوني إلا بعد قرار من رئيس الجمهورية وهذا الإجراء هو الذي يمنح الصيغة التنفيذية.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات “ليس هناك وقت محددة للإعلان عن المرسوم والرئيس لدية كل الحرية والصلاحية في الإعلان”.

وقال شرفي النتائج تم الإعلام عنها عبر 3 مراحل الإعلان عن النتائج الاولية ثم النتائج النهائية من المجلس الدستوري ليتم نشر النتائج الجريدة الرسمية

وأضاف شرفي أن السلطة قامت بإعداد تقرير من خلال تنصيب لجنة لإعداد تقرير خاص بالإستفتاء والتقرير مكتمل.

أما فيما يخص عرض التقرير والمصادقة عليه قال شرفي انه لا يمكن عرضه الان لعدة اسباب وهي:

أولا- لأن الآجال مازالت مفتوحة حيث يتم اعداد تقرير 45 يوما بعد الإعلان النهائي للنتائج من المجلس الدستوري.

ثانيا- الإعلان عن التقرير بعد مصادقة المجلس السلطة الموسع والمكون من اعضاء لجنة السلطة زائد اللجان الولائية.

ونوه شرفي أنه مع جائحة كورونا علينا توحي الحذر والتريث ربما قبل 48 ساعة قبل انتهاء الآجال المحددة

وأشار شرفي إلى إمكانية المصادقة على التفقرير عبر تقنية التحاضر عن بعد لتفاذي عدوة كورونا.