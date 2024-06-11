شرفي: رقمنة استمارات التوقيعات للحد من السلوكات غير الجادة

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، إنه تم إعداد مخطط التطوير الاستراتيجي للسلطة الوطنية المستقلة للنتخابات 2022-2024.

وأضاف في لقاء خاص له مع التلفزيون الجزائري، أن “ما حققته السلطة عبر المسارات الانتخابية عزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وعن عملية رقمنة استمارات التوقيعات، أوضح شرفي أن العملية تمت للحد من السلوكات غير الجادة.

كما يمكن مراقبة كل الاستمارات المسحوبة من خلال رقمها التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة QR. حسب ذات المتحدث.

وختم شرفي بالقول إلى أنه يمكن لأي مترشح تقديم تزكيته لأي مترشح من أي ولاية دون شرط الإقامة .

وللإشارة، شرع الأحد الماضي عدد من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة.