شرفي: “ستساهم السلطة المستقلة بعد أدائها اليمين القانونية في بناء دولة الحق والقانون”

قال رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، إنّ أداء اليمين القانونية لأعضاء السلطة المستقلة، هو دلالة على قداسة الرسالة التي تحملها السلطة.

وأضاف محمد شرفي، على هامش أداء أعضاء السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ان هداف السلطة المستقلة هو اخراج البلاد من النفق ، الذي اراد البعض ان يضعوها فيها .

كما ستساهم السلطة المستقلة بعد ادائها اليمين، في استكمال دولة الحق والقانون، و استكمال بناء المؤسسات، في ظل المرحلة الحسامة التي تتطلب بنائها .

مشددا والخروج ارتباط الدولة بمصير الافراد و الاشخاص مهما كانت منزلتهم في السلم الاجتماعي .

كما أكد شرفي ان السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات ملزمة باحترام الاجال القانونية لاستكمال العملية الانتخابية في وقتها المحدد.