شرفي: سجلنا تجاوز غريب في وهران ورئيس المكتب في يد العدالة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، اليوم السبت عن تسجيل تجاوز وصفه بـ”الغريب” حدث في اطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.

وقال شرفي على هامش الإدلاء بصوته بمناسبة محليات 27 نوفمبر، أن هذا التجاوز الغريب تم تسجيله بولاية وهران موضحا، أن رئيس المكتب قام بحمل المحاضر محاولا الهروب متسللا بهم.

وفي هذا السياق أكد شرفي أن رئيس المكتب الموقوف يتواجد الآن في يد العدالة، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا الشخص كان يعوّل على التزوير.

وأوضح شرفي ـن الجزائر الجديدة،القانون فيها يعلو ولا يعلى عليه، والذي يتعدى على القانون لايوجد تسامح و مصيره العدالة.

هذه نسبة التصويت في الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية العاشرة صباحا

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

كما أضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة.

كما قال شرفي، أن نسبة التصويت في الإنتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات

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