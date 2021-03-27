شرفي: سحب أزيد من 3200 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، بأنه قد تم سحب 3270 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية حتى اليوم.

وأوضح ذات المتحدث، أنه ومن بين هذه الملفات، يوجد 1420 ملف سحب من طرف 55 حزب، و1863 ملف تم سحبه من طرف مترشحين أحرار.

وأكد محمد شرفي، إن هيئته كانت سباقة في التحضير للإنتخابات التشريعية.

وكشف شرفي، إنه قد تم توزيع ملفات الترشح عبر 58 ولاية والمراكز القنصلية بالخارج قبل 11 مارس 2011.

مشيرا إلى إنه يوجد 114 مركز موجود في الخارج.

وأوضح محمد شرفي، أنه قد تم استلام ملفات الترشح بالخارج بتاريخ 3 مارس 2021.

مضيفا بأنه قد تم توزيع الوكالات عبر 58 ولاية والخارج ابتداء من يوم 10 مارس.

وتابع رئيس سلطة الإنتخابات، إنه قد تم استلام الوكالات الخاصة بالجالية في الخارج قبل 10 مارس.

هذا وتم استلام بطاقات الناخب بالخارج، قبل تاريخ 17 مارس الجاري.

ومن جهة أخرى، كشف شرفي عن تعيين 17 منسقا جديدا.

بالإضافة إلى أنه قد تم تعيين القضاة ورؤساء اللجان في 1541 بلدية.

وأكد محمد شرفي، بأنه وإبتداء من يوم غد، سيكون كل رؤساء اللجان في مناصبهم.

وطمأن ذات المتحدث، المواطنين، بأن كل الإجراءات التحضيرية لهذا الموعد الإنتخابي، قد استكملت.

وكشف شرفي، أنه وبعد المراجعة، قدرت الهيئة الناخبة بـ24 مليون و432 ألف و392 شخصا.

وذكر ذات المتحدث، بأن قانون الانتخابات يشترط جمع 25 ألف توقيع.

وبخصوص استلام الاستمارت، كشف شرفي عن سحب مليون و500 ألف إستمارة من طرف 5 أحزاب.