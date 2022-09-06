شرفي: سحب 53 ملفا للترشح بتيزي وزو وبجاية تحسبا للمحليات الجزئية المقبلة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إصابة الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “خضع اليوم الخميس 25 أوت 2022، الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اختبار كوفيد 19، أين كانت النتيجة ايجابية”.

وأضاف البيان، أن رئيس السلطة المستقلة سيخضع إلى فترة الحجر الصحي المعمول به.

وكان الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، قد أصيب بفيروس كورونا شهر جويلية من العام الماضي.

أين دخل محمد شرفي، في حجر صحي مدته 7 أيام، وفقا للتعليمات الطبية. وواصل الدكتور محمد شرفي خلال تلك الفترة، عمله والقيام بمهامه عن بعد.