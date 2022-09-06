شرفي: سحب 53 ملفا للترشح بتيزي وزو وبجاية تحسبا للمحليات الجزئية المقبلة
عقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية حول الانتخابات المحلية الجزئية بولايتي بجاية وتيزي وزو.
وقال محمد شرفي خلال الندوة الصحفية إن عدد المقاعد المتنافس عليها بلغت 90 مقعدا.
كما كشف محمد شرفي عن سحب 53 ملفا للترشح على مستوى البلديات المعنية، بينهم 38 ملفا من قبل الأحزاب السياسية.
وأفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 51 مركزا، عدد مكاتب التصويت 171 وعدد المؤطرين 1452.
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للمرة الثانية.. محمد شرفي يُصاب بفيروس كورونا
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إصابة الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفيروس كورونا.
وجاء في بيان لذات الهيئة: “خضع اليوم الخميس 25 أوت 2022، الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اختبار كوفيد 19، أين كانت النتيجة ايجابية”.
وأضاف البيان، أن رئيس السلطة المستقلة سيخضع إلى فترة الحجر الصحي المعمول به.
وكان الدكتور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، قد أصيب بفيروس كورونا شهر جويلية من العام الماضي.
أين دخل محمد شرفي، في حجر صحي مدته 7 أيام، وفقا للتعليمات الطبية. وواصل الدكتور محمد شرفي خلال تلك الفترة، عمله والقيام بمهامه عن بعد.