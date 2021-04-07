شرفي: سحب 7 ملايين و655 ألف إستمارة تحسبا لتشريعيات 12 جوان

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه تم سحب 7 ملايين و 655 ألف إستمارة تحسبا لتشريعيات 12 جوان.

وقال شرفي خلال ندوة صحافية، أنه قد عبّر بولاية بجاية 22 حزبا عن رغبتهم في الترشح و5 قوائم حرة، بمجموع 27 راغب.

وأشار شرفي إلى أنه تم سحب 37 ألف و700 استمارة بولاية بجاية.

ولاية بسكرة، 29 حزبا عبروا عن رغبتهم في الترشح، و60 قائمة حرة ابدت رغبتها في الترشح، بمجموع 89 راغب.

وأضاف شرفي، أن عدد الإستمارات التي تم سحبها بولاية بسكرة، بلغت 123 ألف و500 إستمارة.

وبولاية بشار، 32 حزبا عبّر عن رغبته في الترشح، و 58 قائمة حرة بمجموع 88 رغبة في الترشح.

وقال شرفي أن عدد الإستمارات التي تم سحبها بلغ 70 ألف و500 إستمارة.

وفي ولاية البويرة، 31 حزبا عبّر عن رغبته في الترشح، و40 قائمة حرة رغبت في الترشح، بمجموع 71 راغب في الترشح.

وأوضح ذات المتحدث، أن عدد الإستمارات التي تم سحبها بلغ 101 ألف و 500 إستمارة.

في ولاية تمنراست، 24 حزبا عبّر عن رغبته في الترشح، و23 قائمة حرة، بمجموع 47 راغب في الترشح.

وأشار شرفي إلى أن عدد الإستمارات التي تم سحبها بلغ 64 ألف و700 إستمارة.

وفي ولاية تبسة، 36 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و93 قائمة حرة، بمجموع 129 رغبة في الترشح.

أما عن الإستمارات التي تم سحبها فبلغ 199 ألف إستمارة.

في ولاية تيارت، 37 حزب عبر عن رغبته في الترشح، و36 قائمة حرة، وعدد الإستمارات المسحوبة 17 ألف إستمارة.

ولاية تيزي وزو 124 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و19 قائمة حرة، وعدد الإستمارات المسحوبة 188 ألف و500 إستمارة.

أما بولاية العاصمة 43 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و148 قائمة حرة بمجموع 191 بين حزب وقوائم حرة.

وقال شرفي أن عدد الإستمارات التي تمسحبها بالعاصمة بلغت 776 ألف و400 إستمارة.

وفي ولاية الجلفة، 40 حزبا عبر عن رغبته في الترشح و73 قائمة حرة، و268 الف إستمارة تم سحبها.

ولاية جيجل، 31 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 69 قائمة حرة، بمجموع 100 رغبة، وسحب 121 ألف و100 إستمارة.

ولاية سطيف 41 حزبا عبّر عن رغبته في الترشح، و89 قائمة حرة بمجموع 131، و402 ألف و200 إستمارة.

ولاية سعيدة 34 حزب عبر عن رغبته في الترشح، و35 قائمة حرة، مجموع 69 رغبة، و116 ألف و400 إستمارة.

ولاية سيدي بلعباس، 41 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و50 قائمة حرة، بمجموع 91 رغبة، و153 ألف و300 إستمارة.

بولاية عنابة 36 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و50 قائمة حرة، بمجموع 91 رغبة، 153 ألف و300 إستمارة.

بولاية قالمة 31 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 56 قائمة حرة، و146 ألف و120 إستمارة تم سحبها.

قسنطينة 38 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 59 قائمة حرة، و 221500 استمارة.

ولاية المدية، 42 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و70 قائمة حرة، بمجموع 112 رغبة، و250998 إستمارة.

ولاية مستغانم 34 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و68 قائمة حرة بمجموع 102 رغبة، و 193700 إستمارة.

ولاية معسكر 36 حزبا، و47 قائمة حرة، بمجموع 83 رغبة، و128400 إستمارة.

ولاية ورقلة 37 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و23 قائمة حرة، بمجموع 60 رغبة، و 60850 إستمارة.

ولاية وهران 38 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 107 قائمة حرة، بمجموع 145 رغبة، و349750 إستمارة.

ولاية البيض 22 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و39 قائمة حرة، و63502 إستمارة.

ولاية برج بوعريريج 35 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و63 قائمة حرة.

ولاية بومرداس 32 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و30 قائمة، و166400 إستمارة.

ولاية الطارف، 29 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 31 قائمة حرة، بمجموع 60 رغبة،و71094 إستمارة.

ولاية تندوف 25 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و38 قائمة حرة، بمجموع 63 رغبة، و41350 إستمارة.

ولاية تيسمسيلت 26 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و56 قائمة حرة، بمجموع 82 رغبة، و65550 إستمارة.

ولاية الوادي 30 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، عبر عن نيته في الترشح، 44 قائمة حرة، بمجموع 74 رغبة، و129 الف إستمارة.

ولاية خنشلة 33 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 29 قائمة حرة، بمجموع 62 رغبة،و57900 إستمارة.

ولاية سوق اهراس 28 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 68 قائمة حرة، و140800 إستمارة.

ولاية تيبازة 34 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 71 قائمة حرة، و155300 إستمارة.

ولاية ميلة 36 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 28 قائمة حرة، و108250 إستمارة.

ولاية عين الدفلى 36 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 153 قائمة حرة، و289020 إستمارة.

ولاية النعامة 22 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 51 قائمة حرة، و64130 إستمارة.

ولاية عين تموشنت 26 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، و54 قائمة حرة، و73860 إستمارة.

ولاية غرداية 27 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 12 قائمة حرة، و15600 إستمارة.

ولاية غليزان 33 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 57 قائمة حرة، و174850 إستمارة.

ولايةتيميمون 20 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 20 قائمة حرة.

ولايةبرج باجي مختار 13 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 5 قوائم حرة، و9 الاف إستمارة.

ولاية اولاد جلال، 20 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 20 قائمة حرة، 34450 إستمارة.

ولاية بني عباس 12 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 26 قائمة حرة، 25020 إستمارة.

ولاية عين صالح 17 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 12 قائمة حرة، و30500 إستمارة.

ولاية عين قزام 6 احزاب عبروا عن رغبتهم في الترشح ولا يوجد اي قائمة حرة، و10 الاف إستمارة.

ولاية تقرت 29 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 28 قائمة حرة، و57250 إستمارة.

ولاية جانت 57 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 17 قائمة حرة، و52399 إستمارة.

ولاية المغير 20 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 6 قوائم حرة، و34 الف إستمارة.

ولاية المنيعة 14 حزبا عبر عن رغبته في الترشح، 22 قائمة حرة، و20 الف إستمارة.

أما في الخارج، فأضاف شرفي أن عدد الاحزاب الراغبة في الترشح بلغ، 16 حزبا، و25 قائمة حرة، وتم سحب 20500 إستمارة.

وكشف شرفي في ذات السياق، أن مجموع الأحزاب الراغبة في الترشح عبر 58 ولاية بلغ 7093 حزبا، و2873 قائمة حرة بمجموع 46012 .

وأوضح في ذات السياق، أن عدد الإستمارات التي تم سحبها بلغ 7 ملايين و655 ألف إستمارة.