شرفي: طبعنا مليار و200 مليون ورقة انتخاب لتشريعيات 12 جوان

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، عن طبع مليار و200 مليون ورقة انتخاب. وهذا لتلبية احتياجات تشريعيات 12 جوان المقبل.

وجاء تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، خلال عقده ندوة صحفية، لتقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية.

وأفاد محمد شرفي، أن الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية، شهد تنافسا سياسيا من قبل المترشحين. فيما بلغ عدد الشباب المترشحين الذين تقدموا للإستفادة من إعانات الدولة 512 لحد الآن.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الإعانات المالية المقدمة للشباب المترشحين تمنح للقائمة الإنتخابية.