شرفي: عملية الفرز ستكون عبر مرحلتين والإعلان على النتائج يتطلب وقت

كشف، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، إن النظام الجديد للإنتخابات أتى بفرز على مرحلتين. المرحلة الأولى الفرز يكون حسب القوائم أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة، أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة أنتخابية لإحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبين من أصوات.

وفي ندوة صحفية لشرفي، أكد الأخير إن العملية ستكون معقدة شيئا ما بالنظر لما كانت عليه سابقا وتتطلب أكثر وقت للوصول إلى الإعلان على النتائج.

أما فيما يخص مجريات العملية الإنتخابية، كشف شرفي أنها جرت في ظروف حسنة ماعد في بعض المناطق. قبل أن يضيف قائلا: “لكن الحمد لله اليوم الناخبين الجزائريين تمكنوا من اداء واجبهم، ولم نسجل الكثير من التجاوزات حول البرتوكول الصحي.