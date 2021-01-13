شرفي.. كانت هناك صعوبة من نوع آخر خلال الاستفتاء على الدستور

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاربعاء، إن الأخيرة، كانت من مطالب الحراك الشعبي.

وأوضح شرفي، في منتدى الحوار، أن مطلب الحراك جاء نظرا للممارسات الانتخابية السابقة.

وأشار المتحدث، إلى أن هدف السلطة، يكمن بسد الطريق أمام كل المحاولات من أي طرف، والتصدى لمحاولات تمس بشرعية الاقتراع.

وأكد محمد شرفي، أن هدف سلطة الانتخابات المستقلة، الآن هو المساواة بين الناخبين والمترشحين.

وعن الاستفتاء على الدستور الجديد، قال شرفي، أنه كانت هناك صعوبة، لأن “لم يكن هناك قانون واضح ينظم العملية”.