شرفي: كل الطعون وصلت في وقتها وإنطلاق الحملة الإنتخابية يوم 20 ماي

أكد محمد شرفي، رئيس السطة المستقلة للإنتخابات، إن كل الطعون وصلت في وقتها لمجلس الدولة، والذي استطاع أن يبت فيها في الوقت المناسب.

وأوضح شرفي، في كلمة له خلال إشرافه على عملية قرعة الأرقام التعريفية للاحزاب والقوائم المستقلة، إن كل القوائم ستكون جاهزة لإنطلاق الحملة الإنتخابية يوم 20 ماي الجاري.

وطمأن شرفي، الجميع، بإن السلطة المستقلة للانتخابات، قد جندت كل الإمكانيات اللازمة للتشريعيات المقبلة.

وحول عملية منح الأرقام التعريفية للأحزاب والقوائم المستقلة، أوضح شرفي إن كل متنافس سيكون له ما يميزه منذ انطلاق الحملة إلى غاية نهاية الاقتراع.

وجدد شرفي، التزام السلطة بالاصغاء الى انشغالات الجميع، موضحا إن اختيار ممثلي الشعب، يشكل ثقل على السطلة المستقلة من حيث المسؤولية.

مشددا على ضرورة التحكم في كل تفاصيل هذا التنظيم، لتكون السلطة السند التقني والكافي

وتابع ذات المتحدث، إن سلطة الإنتخابات، تنتظر من المتنافسين، التحدي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية.