شرفي: “كوفيد مناجير” بروتوكول صحي خاص خلال الحملة الانتخابية

أعلن محمد شرفي عن إستحداث هيكل طبي خلال فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المزمع انطلاقها هذا الخميس.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ان الهيكل الطبي مكون من أطباء مختصين لمتابعة مدى تطبيق إجراءات وقواعد البروتوكول الصحي للحد من كورونا.

وأضاف شرفي ان هذا الهيكل يرأسه البروفيسور بونجار عضو باللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، وكذاعضو باللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.

واطلقت اللجنة على هذا الهيكل إسم “كوفيد مناجير”، على مستوى جميع التنسيقيات ال58، وسيستفيذ هؤلاء من دورات تكوينية الى جانب المنسقين الولائيين

وأشتر شرفي انه سيسهر مسؤولو وأعضاء الـ “كوفيد مناجير” على تطبيق البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية التي سيتم تنشيطها خلال الحملة الانتخابية.

كما اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه في حالة تسجيل أية خروقات سيتم توقيف اللقاء.

وكلف كل مسؤول على تطبيق هذا الاجراء بملء استمارة تحدد مدى تقيد المشرفين على التجمع بالإجراءات الوقائية التي ستحدد مسبقا.

و من أبرز قواعد البروتوكول الصحي، الذي هو نفسه الذي طبق خلال الاستفتاء على الدستور السابق باستثناء بعض التعديلات.

بالإضافة إلى إستغلال نصف طاقة استيعاب القاعة المخصصة لإحتضان التجمعات.

منها ارتداء القناع الواقي

وايضا استخدام المحلول المطهر.

مع احترام التباعد الجسدي وتخصيص كراسي لجميع الحاضرين مع منع الوقوف.

وقياس درجة حرارة الحضور والمشرفين قبل دخول القاعة.

وقام محمد شرفي اليوم بزيارة لولاية البليدة اين وقوف على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية .