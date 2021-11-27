شرفي: لأوّل مرة بتاريخ الإنتخابات الجزائرية.. إستنساخ المحاضر إلكترونيا  

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه ولأول مرة لاوراق المستعملة في التصويت مؤمنة مثلها مثل الأوراق النقدية.

وأضاف محمد شرفي انه ولأول مرة في تاريخ الإنتخابات الجزائرية المحاضر لا تستنسخ باليد وإنما إستنساخها بالقوائم من المنصة الإلكترونية. الامر الذي يصعب عملية إعادة طبعها.

كما تم إخطار 16 تنسيقية نموذجية، حيث كان سحب المحاضر على مستوى تلك التنسيقية. فيما أجريت تجارب ناجح، حيث تم ربح الوقت والمال، وتأمين المحاضر بحيث يصعب جدا إستتنساخها.

وأعلن محمد شرفي، سهرة اليوم السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

كما كشف شرفي أن نسبة المشاركة الأولية في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

كما أشار محمد شرفي في تصريح سابق، عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة. موضحا أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع ولم يعرف لحد الآن الدوافع لذلك. حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية. الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2017، بلغت 46.83 من المئة بالنسبة لانتخاب المجالس البلدية، و 44.96 من المئة بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية.

ومعروف في الجزائر أن الانتخابات البلدية والولائية تستقطب الناخبين أكثر من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

كما تلعب العشائرية والجهوية وعوامل أخرى على إشعال التنافسية و إضفاء جو ديناميكي على العملية الانتخابية في كل استحقاقات محلية.

ولعل أبرز ما ميّز الانتخابات المحلية، هذه المرة، هو مشاركة قوائم الأحرار بشكل نظامي. حيث برزت قوائم مستقلة ضمنت تواجدها عبر مختلف الولايات.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة و أهم الأحداث الوطنية.. العربية و العالمية فور حدوثها

عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp