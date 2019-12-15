شرفي لـ”النهار”: رئاسيات 12 ديسمبر مكسب ديموقراطي بإمتياز

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، أن الحملة الانتخابية كانت من الطراز العالي من حيث التحضر، وديموقراطية بإمتياز.

وأردف شرفي في حوار مع قناة النهار، أن المترشحون للانتخابات كانو في قمة الديموقراطية، كان لكل المترشحين نفس الحظوظ ونفس الأمال.

وقال أنه لو لم تكون الظروف مواتية لما جرت بالدقة والتحكم الذي مرت به، رغم أن الجو الاجتماعي لم يكن طبيعي.

وكانت الأمور في إحترام متبادل رغم شراسة الحملة، وتم معالجة المشاكل بكل تفهم وديموقراطية لم نجده في العديد من الدول الديموقراطية.

وقال شرفي أن جديد الإنتخابات هذا العام هو ميثاق الإنتخابات، الذي يلزم كل طرف إحترام الحدود المتفق عليها، المترشحون، السلطة والصحافة.

وأعطى مثلا على ما جرى لقناة النهار ومترشح من المترشحين، وقال أنه بعد تدخل السلطة عادت الأمور إلى طبيعتها، وتم تغطية كل خرجات المترشح، وهذا مكسب للجزائر.

وقال أن بين المترشحين كانت الأمور بكل ديموقراطية، رغم أن المنافسة هي حول رئاسة الجمهورية.