شرفي لـ “النهار”: قرار الجيش منع التزوير.. وعدم وجود طعون دليل على شفافية الإنتخابات

قال رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات محمد شرفي أن قرار قيادة الجيش بتسخير الإمكانيات الجوية لنقل ممثلي المترشحين كان جد إيجابي ومنع التزوير في المحاضر وأعطى شفافية كبيرة للإستحقاقات الرئاسية.

وأضاف شرفي في حوار خص به تلفزيون “النهار” اليوم أن في الإنتخابات السابقة كانت تقع حوادث التزوير أثناء نقل المحاضر وهذا مالم يقع خلال هذه الإستحقاقات

وفي سياق ذي صلة أكد شرفي على أن الإنتخابات الأخيرة كانت شفافة والسلطة لم تقم بأي تقصير وخير دليل على ذلك فإن المرشحين الأربعة لم يقدموا أي طعن في النتائج.

وأكد ذات المتحدث بأن كل المرشحين كان لهم ممثلين في كل المكاتب و المراكز و تحصلوا على كل المحاضر مباشرة بعد فرز الأصوات

وبخصوص الولايات التي قاطعت الإنتخابات قال شرفي أنها تمنى لو تم طي صفحة الماضي، لكن الرئيس المنتخب وعد بزيارة هذه المناطق ووقوف على العراقيل و المشاكل التي يعاني منها سكانها وطي صفحة الماضي بصورة نهائية