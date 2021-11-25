شرفي لمُؤطري الإنتخابات: حافظو على الأمانة.. النزاهة تبدأ من عندكم

دعا محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، المؤطرين، للحفاظ على الأمانة، مشددا على أن النزاهة تبدأ من عندهم.

وأورد محمد شرفي في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمراكز إجراء الانتخابات المحلية، إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على مدى جاهزيتها. وكذا الحديث مع المؤطرين للوقوف على الاستعدادات للانتخابات، وإعطاء التوجيهات اللازمة، بخصوص البروتوكول الصحي وكذا الإجراءات الجديدة.

وأكد شرفي، إن مؤطري الانتخابات، متشبعين بالاجراءات الموضوعة وحتى الاجراءات الجديدة، حيث أصبحت لديهم الخبرة الكافية لتأطير الانتخابات.

وأضاف شرفي، إن المؤطرين في الواجهة الأولى للحفاظ على الأمانة وهم واعيون بذلك. حيث شاركوا منذ الرئاسيات وأخذوا الخبرة وتشبعوا بروح الجزائر الجديدة.

مشيرا إلى أن هذه التحضيرات، تجعله مرتاحا لكي يكون الإقتراع في مستوى طموحات المواطن الجزائري.

ودعا شرفي المواطنين، للتوجه لصناديق الاقتراع قائلا: ” المنتخب الذي يخدمك هو الذي تختاره أنت. أما الذي يختاره غيرك، فلا تنتظر منه أن يخدمك”.

كما أكد شرفي، أن حرية اختيار الشعب لمن يتولاه، هو الدعم الحقيقي لسيادة الدول.

وفي الأخير، أورد شرفي، “أن الدولة الجزائرية نضجت، ولديها القدرة على تجاوز كل الصعاب. والحمد لله الجزائر الجديدة تبنى على الاختيار الحر للشعب لمن يولاه”.

كما أضاف: “بدأنا بإنتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، وإن شاء الله سننتخب مجالس بلدية يسيرها الأحرار الذين يختارهم الشعب”.

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