شرفي.. لهذا السبب سجلنا نسبة تصويت “ضئيلة جدا “لدى جاليتنا بالخارج

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن سبب تسجيل نسبة “ضئيلة جدا” في التصويت لدى الجالية الجزائرية بالخارج.

وقال شرفي، خلال ندوة صحفية على هامش الإعلان عن نتائج الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن “تفشي فيروس كورونا عبر مختلف دول العالم كان السبب الرئيسي في تسجيل النسبة التي كانت ضئيلة جدا”.

وأكد شرفي أن “الكثير من البلدان لم تعلن عن موقفها إزاء تمكين الجالية من التنقل لمكاتب التصويت إلا في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف شرفي “مثلا في فرنسا قررت وفي اللحظة الاخيرة السماح للقاطنين الجزائريين على أراضيها للتنقل لمكاتب التصويت لإجراء حقهم الإنتخابي، رغم إجراءات الحجر التي فرضتها بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأوضح شرفي أن “الجالية الجزائرية بالخارج وجدت نفسها مضطرة في غالب الأحيان للتنقل لمسافات طويلة نحو تلك المكاتب، لهذا فلم يكن الوقت كاف أمامهم لأداء الواجب الإنتخابي”.

وأكد شرفي أن “فيروس كورونا هو السبب الرئيسي في تراجع نسبة التصويت هذه المرة، لأن جاليتنا في الخارج لطالما عودتنا أن تكون المنارة التي تضيئ الطريق في كل مرة”.