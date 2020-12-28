شرفي: لهذا السبب لا نستطيع تنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد

أكد رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، إنه لا يمكن تنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.

وأورد شرفي، خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن عدد القضاة الموجودين، لا يكفي لتنظيم هذه الإنتخابات في آن واحد.

موضحا إنه يلزم وجود 9 آلاف قاضي، لتتمكن السلطة من تنظيم الإنتخابات المحلية والتشريعية في وقت واحد، كما إن الإمكانيات المادية لا تسمح بذلك.

ومن جهة أخرى كشف شرفي، إنه سيتم عرض تقرير الإستفتاء على الصحافة الوطنية، مساء اليوم الإثنين.

وأشار محمد شرفي، إلى إن الجزائر تفخر بتلبية الشباب الجزائري، لنداء السلطة، في الحفاظ على أمانة الإنتخابات.

كاشفا عن تسجيل تطوع 375 ألف مواطن، من أساتذة وموظفين، موزعين على الجنسين.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن الشباب هو خزان الديمقراطية في البلاد.