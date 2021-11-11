شرفي.. ليس لدينا عداء مع أي شخص ولا نريد ترك سلطة “بني وي وي”

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، أن الأخيرة، لا تملك أي حساب مع أي طرف. كما أضاف شرفي، أن السلطة ليس لديها أي عداء أو حساب مع أي شخص.

وأشار رئيس السلطة، أن الأخيرة، تقوم بحماية المتنافسين والمنتخبين على حد سواء. مضيفا أن سلطة الانتخابات قامت بمراسلة الإدارات العمومية بتسهيل مهمة استخراج شهادة السوابق العدلية.

كما أكد، محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطة تريد بناء دولة تضمن المستقبل للجميع. تابعا “ما يهمنا أن لا نترك في الجزائر سلطة “بني وي وي” وإنّما سلطة لديها تحكم ولديها ضمير ينير الطريق”.

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن إتباع، المناهج القديمة التي “أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه قديما”. مشيرا ” والجيل الحالي يبحث عن الجديد”.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة. وقد شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وشدّد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر.

وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على تمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه بغية الوصول الى نتائج شفافة. وقال شرفي إن دولة المؤسسات هي الحصن المنيع للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الهيئة الناخبة بلغت 24 مليون و589 ألف و475 شخصا، مسجلة ارتفاعا ايجابيا. وسجل شرفي بارتياح، قفزة نوعية في عدد المسجلين الجدد، مقارنة بما جرى في الانتخابات السابقة.

حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية.

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