شرفي: مترشح بولاية الجلفة قام بكسر أحد صناديق الإقتراع

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة. واوضح شرفي أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع ولم يعرف لحد الان الدوافع ل.ذلك حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

كما قال محمد شرفي انه تم تسجيل حالة تزوير لأحد المؤطرين حيث أخذ المحاضر وحاول الخروج بها تم القبض عليه متلبس وتم تحويله للجهات القضائية.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا حيث بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.