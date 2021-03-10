شرفي.. مراقبة مصادر تمويل العمليات الانتخابية أولى لبنات بناء مؤسسات نزيهة

الوطني
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شرفي.. مراقبة مصادر تمويل العمليات الانتخابية أولى لبنات بناء مؤسسات نزيهة
بقلم أسماء.ع

اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مراقبة مصادر تمويل العمليات الانتخابية من اللبنات الاساسية لبناء مؤسسات نزيهة ولإرساء دولة القانون.

وأوضح محمد شرفي، أن مصالحه تسعى إليه من خلال التحضير لإنشاء لجنة مستقلة، مهمتها الأساسية التدقيق في تمويل الحملة.

وأكد شرفي أن انشاء هذه اللجنة من شأنه تعزيز ودعم قدرات السلطة التي يرأسها في تنظيم  ومراقبة كل العملية الانتخابية.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة.

ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة والمحكمة العليا.


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