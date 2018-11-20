شرفي: مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون حماية الطفل توجد على مستوى الحكومة

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الطفل تتواجد على مستوى الحكومة.

مشيرة في تصريح “لـوأج” بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية.

للقانون المتعلق بحماية الطفل قد انتهت من مهامها، وهذه المشاريع توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا.

مضيفة أن الهيئة تلقت ما يفوق 600 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الاطفال أنفسهم.

وذلك عبر الرقم الأخضر للهيئة “11-11” الذي تم إطلاقه في شهر أفريل من السنة الجارية، و17 إخطارا عن طريق البريد الالكتروني.

خاصة وأن أغلب الحالات تتعلق بسوء المعاملة أو التسول أو الإستغلال الإقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف واعتداءات جنسية.