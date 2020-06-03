شرفي: مشروع الدستور جاء لتجسيد أسس الديمقراطية والمحافظة على الأمة

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن رئيس الجمهورية دعا الى فتح باب النقاش وإثراء ماجاءت به مسودة الدستور التي تم توزيعها على كل الفاعلين من أجل اثرائها.

وأضاف شرفي خلال تنظيم ايام دراسية حول مسودة الدستور، أن مشروع الدستور جاء ليجسد أسس الديمقراطية حتى ينال شعبية الاثراء وشعبية الاستفتاء.

وأشار شرفي إلى ان عرض رئيس الجمهورية المسودة للاثراء لا يفتح المجال لتصور نمط بديل بل يتعين تقدير المشروع لالتزامات الرئيس.

وأوضح أن السلطة الوطنية للانتخابات المنبثقة عن الحوار الوطني هي وليدة الحراك وكانت في مستوى المهام الموكلة إليها، وتعمل على تجسيد الأهداف لترقية النظام الانتخابي، لذا يجب البحث في المسودة عما يعطي للسطلة صلاحيات اكثر و استقلالية اكبر عن الجهاز التنفيذي، وهل تمت دسترتها في العمق أو تمت دسترتها شكليا.

وكشف شرفي، أن الشعب في 12 ديسمبر كلفنا بامانة وتنفيذ برنامج الرئيس الذي انتخب، واحترام صوت الشعب أمانة، مضيفا ان مشروع الدستور يناقش من قبل خبراء وخيرة أساتذة القانون الدستوري لاعداد دستور متكامل يتناسق مع أهداف وبرنامج رئيس الجمهورية والحكومة.