شرفي: نسبة التصويت بلغت 18.44 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة

بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور وطنيا 18.44 بالمائة، حتى الساعة الخامسة مساء، حسب ما أعلنه اليوم الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وحسب ما كشف عنه شرفي في ندوة صحفية فإن نسبة التصويت بلغت 18.44 بالمائة حتى الساعة الخامسة، ما يعادل 4.347.023 ناخبا.

وأوضح المتحدث نفسه، أن نسبة المشاركة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، حيث أن بعض الولايات سجلت نسبا كبيرة جدا، في حين سجلت الأخرى نسبا منخفضة.

هذا وأشار شرفي، بأنه تم تسجيل بعض التجاوزات بخصوص التعدي على الأملاك لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الإستفتاء.

وفيما يلي نسب المشاركة في بعض ولايات الوطن :

بشار: نسبة التصويت بلغت 27.93 إلى غاية الساعة 17:00

تمنراست : نسبة التصويت بلغت 30.25 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

سيدي بلعباس : نسبة التصويت بلغت 25.71 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

البيض : نسبة التصويت بلغت 27.36 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

اليزي : نسبة التصويت بلغت 37.40 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

تندوف : نسبة التصويت بلغت 50.71 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

تيسمسيلت : نسبة التصويت بلغت 25.82 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

النعامة : نسبة التصويت بلغت 28.40 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00

عين تموشنت : نسبة التصويت بلغت 25.15 بالمائة إلى غاية الساعة 17:00