شرفي: نسبة المشاركة بلغت 10.02 % حتى الساعة الواحدة زوالا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت. أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة الواحدة زوالا 10.02 بالمائة على المستوى الوطني.

وأوضح شرفي في ندوة صحفية حول مجريات العملية الانتخابية أن عدد الناخبين على الساعة الواحدة زوالا بلغ مليونين و357 ألف و533 ناخب. من بين 23.522.322 مسجل في قائمة الانتخابات. أما خارج الوطن، فقد بلغ عدد المصوتين حتى الساعة الواحدة 33 الف و404 مما يشكل نسبة مشاركة 3.70%.

وأشار شرفي إلى أن عدد القوائم المتنافسة للانتخابات هي 2.288 قائمة. من بينها 1.080 قائمة حزبية و1.208 أخرى للمترشحين الأحرار، تقدم من خلالها 22 ألف و500 مترشح (12 ألف و86 مترشح حزبي و10 آلاف و464 مترشح حر) .