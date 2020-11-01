شرفي: نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بلغت 13.03% إلى غاية الثانية زوالا

صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة باستفتاء تعديل الدستور بلغت 13.03% إلى غاية الثانية زوالا.

وأفاد محمد شرفي، اليوم الأحد، أن عدد الناخبين الى غاية الثانية زوالا، بلغ 3 ملايين و70 ألف و912.

وسجلت تندوف أعلى نسبة تصويت لحد الساعة، حيث بلغت نسبتها 42,07%، تليها إليزي 30,46%، أدرار: 20,40%، النعامة 20,14%، البيض 18,08%.

بالإضافة الى كل من ولايات سيدي بلعباس 17,11%، أغواط 17,08%، المدية 14,77%.

وشرع أزيد من 24 مليون ناخب صباح هذا الأحد في أداء واجبهم الاستفتائي والادلاء بأصواتهم بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

ويجري هذا الاستفتاء في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويشمل كل المراحل التي سيتم خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة.

بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.