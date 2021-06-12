شرفي: نسبة المشاركة في الإنتخابات وصلت إلى 3.78 بالمائة على الساعة العاشرة

كشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، أن حجم الكتلة الناخبة بلغ حجمها 23 مليون و 522 ألف و 322 ناخب. مضيفا أن نسبة المشاركة إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 3.78 بالمائة.

وأضاف شرفي خلال ندوة صحفية بمناسبة الإنتخابات التشريعية ساعتين بعد افتتاح مكاتب التصويت عبر الوطن. أنه تم تسجيل 902 الف و865 ناخب خارج الوطن. بالإضافة إلى 2288 قائمة في هذه التشريعيات منها 1080 قائمة حزبية و 1208 قائمة حرة. بالإضافة إلى تسجيل 22.550 مترشح في هذه التشريعيـات. منها 12.086 مترشح في قوائم حرة في هذه التشريعيـات. و10.464 مترشح في قوائم حزبية.

وكشف في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على العاشرة صباحا داخل الوطن، فقد بلغ عدد المصوتين 889 ألف و658 وهو ما يعادل نسبة 3.78 بالمائة. أما خارج الوطن فبلغ عدد المصوتين 28 ألف و45 بنسبة تصويت بلغت 3.11 بالمائة. مؤكدا أن نسبة المشاركة في الإنتخابات هي متقاربة بين المشاركة خارج الوطن وداخل الوطن.