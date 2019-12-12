شرفي.. نسبة المشاركة في الانتخابات لحد الساعة “محترمة جدا”

قال رئيس السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، إن العملية الانتخابية، تسير في جو عادي.

وأوضح، شرفي أن من بين 61293 مكتب، 5 بالمائة منها عرفت بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة.

وأضاف شرفي، أنه تم تجنيد حوالي 500 ألف مؤطر،منهم 430 ألف تشتغل بطريقة عادية، وسيتم تعويض الذين لم يلتحقوا بعد.

ومن بين 729 ممثل للمترشحين، 430 التحقوا بمكاتب التصويت، ما يعكس يقظة المترشحين للانتخابات وحرصهم على مراقبة العملية برمتها.

وأضاف المتحدث، أن نسبة المشاركة لحد الساعة، محترمة جدا، وتدعو إلى الأمل بالنظر الى توافد المواطنين في عديد الولايات.

وبخصوص الانتخابات في الخارج، أشار شرفي، إلى أن نسب المشاركة ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية.