شرفي: هذه نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية لغاية الساعة الخامسة

كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن بلغت نسبة المشاركة بأربع بلديات بولاية بجاية 23.94 بالمائة و23.14 بالمائة بولاية تيزي وزو في الانتخابات البلدية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية، وهذا إلى غاية الساعة الخامسة.

حيث سجلت ولاية بجاية مشاركة 11197 ناخب من مجموع 46776 مسجل قي القوائم الإنتخابية

وأشار شرفي، خلال تصريح له بمناسبة الإنتخابات البلدية الجزئية عبر ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات بولاية بجاية بلغت 23.94 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا. فعلى مستوى بلدية فرعون بلغ عدد المشاركين 5861 ناخب بنسبة 36.15 بالمائة. وببلدية مسيسنا بلغ عدد الموصوتون 1401 ناخب بنسبة 29.59 بالمائة.

فيما بلغ عدد المصوتين ببلدية توجة 813 ناخب بنسبة 14.97 بالمائة. وفي بلدية آقبو بلغ عدد المصوتين 3122 ناخب أي بنسبة 11.93 بالمائة.

وأشار شرفي، إلى أن نسبة المشاركة في ولاية تيزي وزو، بلغت على الخامسة 23.14 بالمائة. ففي بلدية آيت محمود عدد المصوتون وصل إلى 1121 مصوت بنسبة 19.94 بالمائة. وفي بلدية آيت مهدي عدد المصوتون بلغ 1395 ناخب بنسبة 26.57 بالمائة.