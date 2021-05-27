شرفي.. هكذا سيتم صرف إعانة 30 مليون للمترشحين الشباب

كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن الشباب المترشحين الذين تقدموا للإستفادة من إعانات الدولة بلغ 512 ملف لحد الآن.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية لتقييم الأسبوع الأوّل من الحملة الإنتخابية. أن القوائم لم تعاين كلها من طرف أمين المال. مضيفا أن بعض القوائم ربما تظم شبابا غير محتاج وليس في حاجة إلى إعانة مالية.

وأوضح في ذات السياق، أن الشباب المستفيد من الإعانة يجب أن يصرفها فيما يحدده القانون. مشيرا إلى أنه يجب أن تكون المصروفات عبارة عن فاتورات لها علاقة بالحملة الإنتخابية.

وأوضح شرفي، أن الشباب المستفيدين من الإعانة لا يستطيعون الإستفادة من النقود إلا بعد التحقق من الفاتورات من قبل أمين المال وتوضع في حساباتهم البنكية. ولا يمكنهم حمل فلسا من النقود في جيوبهم.