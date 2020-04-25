شرفي وأعضاء السلطة المستقلة للإنتخابات يتبرعون براتب شهر للمساهمة في جهود القضاء على كورونا

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شرفي وأعضاء السلطة المستقلة للإنتخابات يتبرعون براتب شهر للمساهمة في جهود القضاء على كورونا
بقلم نسرين محفوف

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، التبرع براتب شهر، لصالح جهود الدولة المبذولة للقضاء على وباء كورونا.

كما أعلن شرفي، في تصريح له، تبرع أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، براتبهم لصالح الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على وباء كورونا.

وأشاد شرفي بمجهودات السلطات العليا والقرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مواجهة جائحة كورونا، وحنكته في تسخير كل امكانيات الدولة والاستفادة من التجارب الناجحة بما في ذلك غلق الحدود، وفرض الحجر الصحي.


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