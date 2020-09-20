شرفي: وفرنا شروط وقاية المواطنين.. وكورونا لن تكون عائقا أمام مسار بناء الدولة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، أنه تم توفير كل الشروط الضرورية اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء.

وقال شرفي خلال إشرافه على انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية، من بومرداس، أن كورونا لن يكون عائقا أمام عملية الاستفتاء.

وأفاد شرفي “وفرنا كل الشروط لوقاية المواطنين من الجائحة من جهة، وحتى لا تكون كورونا عائقا أمام مسار بناء الدولة”.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتحابات، محمد شرفي، أن السلم القومي الداخلي هو من أكثر ضروريات المجتمع، وأساس بناء الدولة.

وأوضح شرفي أن التحضيرات المتعلقة باستفتاء الدستور تسير بطريقة آنية، مؤكدا أنه بإمكان المواطن تسجيل نفسه من بيته دون التنقل.