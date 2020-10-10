شرفي يأمر بالإسراع في إرسال النتائج النهائية لمراجعة القوائم الإنتخابية

أمر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في إرسال النتائج النهائية لمراجعة القوائم الإنتخابية.

وطلب شرفي، خلال لقاء نظم عن بعد جمعه مع منسقي الولايات، “الإسراع في إرسال النتائج النهائية لمراجعة القوائم الانتخابية حسب النموذج الذي أرسل إليكم من خلال السلطة الوطنية”.

وألح شرفي على منسقي الولايات “بالإسراع في تعيين مؤطرين في مكاتب التصويت والقيام بعملية دمج حفاظ الأمانة في هذه القوائم”.

كما طلب شرفي من جميع منسقي الولايات “تنفيذ البروتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا”.

واكد شرفي قائلا “ستأتيكم برقية تبين فيها الإمكانيات التي يجب توفرها من قبل المديريات المحلية”.

كما طلب شرفي أيضا ضرورة الإهتمام لفئة الاشخاص ذوي الاحياجات الخاصة، وألح على منسقي السلطة السهر على تعيين مكاتب سهلة الوصول لهم.

كما طلب شرفي منسقي السلطة عبر الولايات بضرورة “تزويد مكاتب التصويت ولجان البلديات بالكهرباء، والسهر مع السلطات المحلية لوضع ميكانزمات توليد الكهرباء لتفادي اي انقطاع لها خلال هذه الفترة”.