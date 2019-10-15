شرفي يأمر بالتحقيق في شراء توقيعات من طرف مترشحين

أسدى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، تعليمات لمنسقي المندوبيات الولائية، للتحقيق بشأن شراء توقيعات لفائدة الراغبين في الترشح للرئاسيات.

وحسب بلاغ للسلطة، اليوم الثلاثاء، فقد أسدى شرفي تعليماته لمنسقي المندوبيات الولائية بالولايات المعنية، بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى.

وجاءت هذه التعليمات، تبعا لإخطار السلطة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئايسة القادمة، بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للإنتخابات الرئاسية.

وتتمثل هذه الخروقات، في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لصالح راغبين في الترشح على مستوى بعض الولايات.

وأكد محمد شرفي، أن السلطة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، في حال ثبوت هذه الشكاوى، يضيف البلاغ.