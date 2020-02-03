شرفي يؤكد إستعداد هيئته لرسم الخطوط العريضة للمهام المستقبلية

أبدى، اليوم الإثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، إستعداد هيئته لتقديم جميع المقترحات، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز دور السلطة وعملها على أرض الواقع.

وعلى هامش إجتماع المندوبين للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليومن بالمدية، قال شرفي:”نحن مستعدون لتقديم أي مقترحات يمكن أن تسهم في إثراء عمل اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور”.

وأكد، شرفي، أن هيئته تستعد، من خلال الاجتماعات الجهوية التي شرعت فيها إلى رسم الخطوط العريضة لهذه المهام المستقبلية.

والتي تتعلق أساسا بمراجعة الدستور،تنظيم استفتاء مقبل على الدستور الجديد والتحضير للإنتخابات التشريعية والبلدية.

وأوضح أن اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور هي وحدها التي تتمتع بالاختصاص للنظر في الآراء والمقترحات التي تصل إليها.