شرفي: يجب أن تتذكر الأجيال الإنصهار التام بين الحراك والجيش

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شرفي: يجب أن تتذكر الأجيال الإنصهار التام بين الحراك والجيش
بقلم نادية بن طاهر

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن الأجيال يجب أن تتذكر الإنصهار التام بين الإرادة الشعبية المتمثلة في الحراك، والجيش الوطني الشعبي.

وأورد شرفي، خلال الأيام الدراسية المنظمة في قصر الأمم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حول مستودة تعديل الدستور، أن الجزائر أصبحت رائدة في الديمقراطية.

وحول مسودة تعديل الدستور، قال شرفي، أن السلطة ستخرج بمقترحات ستضاف لبناء الجزائر الجديدة صرحا وعلوا وشأنا.

وأكد شرفي، أن السلطة لبت نداء رئيس الجمهورية، في توسيع المشاورات.


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