شرفي يجري حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية

أجرى محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة مست ثمانية ولايات.

ويأتي هذا طبقا لأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وحسب ما أفاد به بيان السلطة الوطنية المستقلة لللإنتخابات، ققد تم تعيين السيادة الآتية أسمائهم:

– بلمخفي الطيب، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بشار.

– بن عميرة عبد الصمد، منسق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية سطيف.

– حبيب أحمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية معسكر.

– عبدون محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية برج بوعريرج.

– صديقي أمبارك، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تندوف.

– برقوق محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيبازة.

– زيتوني محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ميلة.

– سعدالله بحري، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية عين تموشنت.