شرفي يرد على تصرف وزيرة التضامن خلال الإدلاء بصوتها حول الاستفتاء

رد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تصرف وزيرة التضامن، كوثر كريكو خلال إدلاءها بصوتها حول الاستفتاء.

وقال شرفي “أي انسان يأتي للإدلاء بحقه في التصويت ويدخل المكتب فهو مواطن جزائري”.

وأضاف “الكيفية التي يعبر بها تحسب له أو عليه، ولكن لا يمكن القيام بحراسة مشددة على كل شخص يدخل للتصويت”.

وتابع “هل الموقف أثر على ادلاء باقي الناخبين بصوتهم، لا، لأنه لا مفعول له”.

وأضاف “هذا التصرف فردي ويبقى مجرد تصرف فردي لا يحسب على السلطة ولا على مؤطري المكتب”.

للإشارة، قامت وزيرة التضامن أمس الأحد، خلال توجهها لمركز الاقتراع من أجل الادلاء بصوتها حول تعديل الدستور، برفع ورقة نعم وترك لا.

وحسب الفيديو، رفعت احدى المؤطرات ورقة لا، مطالبة الوزيرة بأخذها للإدلاء بصوتها الذي يفرض القانون سريته، إلا أنها لم تأخذها.