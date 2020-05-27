شرفي يشارك في اجتماع تشاوري حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الإنتخابية في إفريقيا

تشارك الجزائر، اليوم الأربعاء، في اجتماع تشاوري، عبر تقنية التواصل عن بعد، حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الإنتخابية في الدول الإفريقية.

وأفاد أمس بيان للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن هذا الإجتماع يأتي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي كلّف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالمشاركة في الاجتماع التشاوري.

وسينظم الإجتماع من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقي عبر تقنية التواصل المرئي اليوم الأربعاء، المخصص لدراسة موضوع “تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على المواعيد الانتخابية في الدول الافريقية”.

وأوضح البيان أنه تحسبا لهذا الموعد، ترأس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ظهر أمس الثلاثاء اجتماعا تحضيريا ضم كلا من الأمناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية وكذا الصحة.

وأفاد البيان، أن الإجتماع سمح بتنسيق الرؤى بين مؤسسات الدولة وتبادل المعلومات، لا سيما ما تعلق بسبل تنظيم وتحضير الاستحقاقات الانتخابية في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.