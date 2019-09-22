شرفي يطلب من بدوي تحويل صلاحيات وزارات إلى سلطة تنظيم الانتخابات

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شرفي يطلب من بدوي تحويل صلاحيات وزارات إلى سلطة تنظيم الانتخابات
بقلم أمينة داودي

وجّه محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مراسلة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي لتحويل صلاحيات وزارات إلى السلطة.

حسبما أورده علي ذراع المكلف بالإعلام بالهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في مداخلة له عبر القناة الإذاعية الأولى.

وأضاف ذراع، أن رئيس الهيئة محمد شرفي طلب من الوزير الأول تحويل بعض صلاحيات وزارات إلى السلطة المستقلة للإنتخابات.

وأشار علي ذراع، أن وزارات الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، وزارة العدل والمجلس الدستوري لهم بعض صلاحيات السلطة.

وأفاد ذات المتحدث، أن بعض الصلاحيات تم تحويلها جزئيا إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

من جهته طالب ذراع الحكومة بضرورة الإسراع في الإفراج عن ميزانية السلطة، لأنها لا تتمتع بميزانية مستقلة وكل المساعدات تأتي من الدولة.


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