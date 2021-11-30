شرفي يعلن عن النتائج الاولية للمحليات

أعلن مساء اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للإنتخابات المحلية والولائية التي جرت يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي بقصر المؤتمرات كشف أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين000 .7514422 بنسبة 36.58 بالمائة000 6377684 المعبر عنها. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة 34.76 بالمائة . وجاءت الأصوات الملغاة 1340865 المعبر عنها 5561357.

وجاء ترتيت الاحزاب حسب عدد المقاعد المحصل عنها في الإنتخابات:

الافلان: المجالس البلدية 5978 مقعد حصل على الاغلبية بـ 124 بلدية عبر 42 ولاية. وأغلبية نسبية بـ 552 بلدية عبر 55 ولاية.

الارندي: تحصل على 4584 مقعد عبر 58 بلدية عبر 27 ولاية. بينما الأغلبية النسبية الاغلبية 331 بلديىة عبر 27 ولاية

جبهة المستقلة تحصل على 4430 مقعد الاغلبية بـ 91 عبر 24 ولاية. بينما النسبية بـ 344 بلدية عبر 48 ولاية.

جبهة المستقبل: المجالس البلدية تحصل على 3262 مقعد منها الاغلبية عبر 34 بلدية بـ 18 ولاية والاغلبية النسبية في 228 بلدية عبر 44 ولاية

حركة البناء: تحصل على 1848 مقعد وحصد الاغلبية بـ 17 بلدية عبر 10 ولايات. وكذا الاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية.

حمس: 1820 مقعد الاغلبية بـ 10 بلديات عبر 8 ولايات. بينما المقاعد النسبية 101 بلدية عبر 36 ولاية.

الأفافاس: المجالس البلدية 898 مقعد الاغلبية 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر 7 ولايات.

صوت الشعب: يفوز بـ 576 مقعد بالمجالس الشعبية البلدية ، أيت فاز بـ 3 بلديات بالأغلبية المطلقة عبر ولايتين، و بـ 45 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 21 ولاية.

هذا وتم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وقدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم السبت، عن نسبة التصويت الأولية للإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

وبلغت نسبة التصويت حسب الولايات إلى غاية الساعة الخامسة مساءا كمايلي:

أدرار:

المجالس البلدية: 37.67 بالمائة

المجالس الولائية:

كما سجلت ولاية الأغواط:

المجالس البلدية: 33 بالمائة

المجالس الولائية: 33.72 بالمائة

أم البواقي:

المجالس البلدية: 27.38 بالمائة

المجالس الولائية: 24.65 بالمائة

في حين شهدت باتنة:

المجالس البلدية: 29.99 بالمائة

المجالس الولائية: 28.34 بالمائة

بجاية:

المجالس البلدية: 12.50 بالمائة

المجالس الولائية: 10.27 بالمائة

كما سجلت بسكرة:

المجالس البلدية: 28.25 بالمائة

المجالس الولائية: 27.8 بالمائة

تمنراست:

المجالس البلدية: 34.29 بالمائة

المجالس الولائية: 33.36 بالمائة

كما شدلت ولاية تبسة:

المجالس البلدية: 26.77 بالمائة

المجالس الولائية: 25.82 بالمائة

تيارت:

المجالس البلدية: 28.06 بالمائة

المجالس الولائية: 31.71 بالمائة

في حين سجلت الجلفة:

المجالس البلدية: 28.14 بلمائة

المجالس الولائية: 26.13 بالمائة

جيجل:

المجالس البلدية: 26.76 بالمائة

المجالس الولائية: 25.94 بالمائة

سطيف:

المجالس البلدية: 23.68 بالمائة

المجالس الولائية: 21.87 بالمائة

كما سجلت سعيدة:

المجالس البلدية: 26.63 بالمائة

المجالس الولائية: 26.13 بالمائة

المسيلة:

المجالس البلدية: 32.15 بالمائىة

المجالس الولائية: 30.68 بالمائة

في حين عرفت إليزي:

المجالس البلدية: 43.40 بالمائة

المجالس الولائية: 41.82 بالمائة

كما سجلت بومرداس:

المجالس البلدية: 18.19 بالمائة

المجالس الولائية: 16.91 بالمائة

الطارف:

المجالس البلدية: 32.02 بالمائة

المجالس الولائية: 31.62 بالمائة

كما عرفت ولاية تندوف

المجالس البلدية: 39.27 بالمائة

المجالس الولائية: 38.57 بالمائة

في حين سجلت خنشلة:

المجالس البلدية: 37.00 بالمائة

المجالس الولائية: 35.56 بالمائة

نسبة المشاركة على الواحدة بلغت 13.30 بالمائة