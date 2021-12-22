شرفي يعلن عن النتائج النهائية للمحليات

كشف أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 835 طعن على مستوى المحاكم الإدارية.

وذكر منها 145 طعن من قبل القوائم المستقلة و690 طعن من قبل الأحزاب. وتم الفصل فيها جميعا.

كما تم تسجيل 829 طعن مرفوص، و6 طعون تم الفصل فيها بالقبول.

أما فيما يخص نتائج الإنتخابات الولائية، فإن عدد الطعون المسجلة 442 طعن. منها 82 طعن من قبل القوائم المستقلة و360 طعن من قبل الأحزاب. وتم الفصل فيها جميعا.

وتم تسجيل 439 طعن مرفوض و3 طعون تم الفصل فيها بالقبول. أما على مستوى مجلس الدولة فقد سجلت 367 حالة استئناف تم رفض 360 منها وقبول استئناف واحد.

ولم تسفر هذه الطعون في تغيير النتائج الأولية المعلن عنها عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية.

أما بالنسبة للانتخابات، فقد تم تسجيل الآتي:

جبهة التحرير الوطني 5978 مقعد عدد البلديات 124 بلدية مطلقة. 552 بلدية أغلبية نسبية. التجمع الوطني 44584 مقعد 58 بلدية أغلبية مطلقة. 331 مقعد بلدية أغلبية نسبية. حركة البناء 1848 مقعد. عدد البلدية 17 أغلبية مطلقة 125 بلدي أغلبية نسبية. حركة مجتمع السلم 1824 مقعد 10 بلديات مطلقة 101 بلدية نسبية.

كما كشفت المراجعة الدورية الاخيرة عن تسجيل 58 الف و816 مسجل جديد.

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للمحليات. موجهة رسالة شديدة اللهجة لمن سماهم المفسدين.

وقال شرفي إن المفسدون فهموا أنهم سيصبحوا يتامى في الجزائر الجديدة، مخيرا إياهم بين الإستقامة أو اليتم.

وتحدث شرفي عمن كانوا يحاولون إفساد هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر. وراهنوا على فشل السلطة المستقلة في إنجاح هذا الإقتراع.

وقال شرفي لهؤلاء “موتوا بغيضكم، الجزائر وأبناؤها بخير والإرادات الفولاذية التي ورثناها عن آبائنا لن تذوب. وستبقى مثل المعدن النفيس في خدمة البلاد أبا عن جد”.

وشدد على ضرورة البقاء يقظين لأن أعداء الجزائر، لا ولن يستسلموا. ويبقى الكفاح بين الخير والشر والمصلح والمفسد قائما.

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