شرفي يعلّق على تعمّد الوزيرة كريكو رفع ورقة واحدة قبل قيامها بالتصويت:”التصرف الذي قامت به وزيرة التضامن يلزمها كشخص وكان من دون مفعول”

علّق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على تصرف وزيرة التضامن، كوثر كريكو، خلال إدلاءها بصوتها حول الاستفتاء، بالقول:”الكيفية التي يعبّر بها الشخص تحسب له أو عليه، ولكن لا يمكن القيام بحراسة مشددة على كل شخص يدخل للتصويت” وأضاف:”أي إنسان يأتي للإدلاء بحقه في التصويت ويدخل المكتب، فهو مواطن جزائري”.

وتابع شرفي:”هل أثّر الموقف على إدلاء باقي الناخبين بصوتهم؟، لا، لأنه لا مفعول له”.

وأكد شرفي بالقول:”هذا التصرف فردي ويبقى مجرد تصرف فردي لا يحسب على السلطة ولا على مؤطّري المكتب”.

يذكر أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة، كوثر كريكو، قامت، أول أمس الأحد، خلال توجهها إلى مركز الاقتراع من أجل الإدلاء بصوتها حول تعديل الدستور، برفع ورقة “نعم” وترك ورقة “لا”.

وحسب “الفيديو”، فقد رفعت إحدى المؤطّرات ورقة “لا” مطالبة الوزيرة بأخذها للإدلاء بصوتها الذي يفرض القانون سريته، إلا أن العضوة في حكومة جراد لم تتسلّمها.

حبيبة.م