شرفي يكشف عن مخرجات لقائه مع الأحزاب السياسية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، في ندوة صحفية له اليوم الإثنين، عن مخرجات لقائه مع الأحزاب السياسية والذي تم عقده أمس الأحد بمقر السلطة.

وأكد شرفي، إن كل الأحزاب حضروا اللقاء، وقاموا جميعا بالإمضاء على الميثاق الاخلاقي.

وقال رئيس سلطة الإنتخابات، إنه اتفق مع الأحزاب السياسية، إن يكون الحوار، أسلوبا لمعالجة الأمور، كما قاموا بحل كل المسائل تجسيدا لهذا الأسلوب.

وأضاف ذات المتحدث، إنه ناقش مع الأحزاب، بعض الإشكالات المالية، وتمت معالجتها مباشرة.

كما تم ارسال تعليمة، أمس الأحد، إلى كل المنسقين الولائيين، تتضمن مناقشة 6 بنود استطاعت السلطة حلها.

وهو ما يوحي استعداد السلطة المستقلة للانتخابات للاستجابة لمطالب الشركاء السياسيين لتوفير مناخ ملائم وتسهيل الاجراءات، يضيف محمد شرفي.

وأكد شرفي في الأخير، إنه يرحب بالتشاور مع الأحزاب السياسية، كلما دعت إليه الضرورة.

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