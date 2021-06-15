شرفي يكشف نسبة المشاركة النهائية في الإنتخابات

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات اليوم الثلاثاء عن نسبة المشاركة النهائية في الإنتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان 2021.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات ان نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت 23.03 بالمائة خارج وداخل الوطن. بينما وصل معدل المشاركة إلى 30.20 بالمائة.

هذا وبلغ عدد المصوتون بلغ 5 ملايين و625 و324 ألف في الإنتخابات التشريعية أين فاز فيها حزب الافلان بأغلبية المقاعد

متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت علت 64 مقعد

كما تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 57 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 40 مقعد ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد

وصرح شرفي ان كل من حزب العدالة والتنمية وكذا حزب الحرية والعدالة وأيضا حزب الفجر الجديد تحصلوا على مقعدين 2

وتحصل كل من حزب جبهة الجزائر الجديدة وحزب الكرامة وحزب جيل جديد على مقعد واحد 1 .