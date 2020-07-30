شرفي يهنئ مستخدمي السلطة المستقلة للإنتخابات بعيد الأضحى المبارك

تقدم محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بتهانيه الخالصة، لجميع أعضاء السلطة، من المندوبين الولائيين والبلديين ومندوبي السلطة بالخارج وجميع مستخدميها بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء في رسالة التهنئة: “يطيب لي ويسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأزكى التمنيات، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال”.

وأورد شرفي: “أعاده الله علينا وعليكم وعلى الوطن الغالي وجميع الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يجعل من كل يوم بعده يوما للوقار والاستقرار وراحة البال، والمزيد من التوفيق والنجاح لكم ولكل أفراد عائلاتكم”.