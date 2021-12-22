شرفي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمن حاولوا إفساد المحليات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للمحليات. موجهة رسالة شديدة اللهجة لمن سماهم المفسدين.

وقال شرفي إن المفسدون فهموا أنهم سيصبحوا يتامى في الجزائر الجديدة، مخيرا إياهم بين الإستقامة أو اليتم.

وتحدث شرفي عمن كانوا يحاولون إفساد هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر. وراهنوا على فشل السلطة المستقلة في إنجاح هذا الإقتراع.

وقال شرفي لهؤلاء “موتوا بغيضكم، الجزائر وأبناؤها بخير والإرادات الفولاذية التي ورثناها عن آبائنا لن تذوب. وستبقى مثل المعدن النفيس في خدمة البلاد أبا عن جد”.

وشدد على ضرورة البقاء يقظين لأن أعداء الجزائر، لا ولن يستسلموا. ويبقى الكفاح بين الخير والشر والمصلح والمفسد قائما.

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